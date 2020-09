Chiamami col tuo nome, trailer trama e cast del film da Oscar di Luca Guadagnino (Di sabato 19 settembre 2020) Orgoglio italiano agli Oscar 2018 (un premio vinto e altre 3 candidature) sabato 19 settembre alle 21.20 su Rai 3 va in onda Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name), film del 2017 diretto da Luca Guadagnino. La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman. Si tratta del terzo e ultimo film della “trilogia del desiderio” di Guadagnino, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015). Chiamami col tuo nome, trailer Chiamami col tuo nome, trama Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, ... Leggi su tvzap.kataweb (Di sabato 19 settembre 2020) Orgoglio italiano agli2018 (un premio vinto e altre 3 candidature) sabato 19 settembre alle 21.20 su Rai 3 va in ondacol tuo(Call Me by Your Name),del 2017 diretto da. La sceneggiatura è scritta da James Ivory ed è un adattamento cinematografico del romanzocol tuodi André Aciman. Si tratta del terzo e ultimodella “trilogia del desiderio” di, dopo Io sono l’amore (2009) e A Bigger Splash (2015).col tuocol tuoEstate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, ...

Teleblogmag : Riparte la pista di ballo di Rai Uno. Da non perdere Chiamami col tuo nome su Rai tre. Iscriviti al nostro canale T… - DrApocalypse : Chiamami col tuo Nome stasera in prima tv su Rai 3 - distantwordss : FERMI TUTTI STASERA FANNO CHIAMAMI COL TUO NOME SU RAI 3 - SoloLibri : Chiamami col tuo nome, stasera in tv: trama e trailer del film tratto dal romanzo di Aciman: ?? @eleonoramdaniel ? - lavocedizayn : STASERA FANNO CHIAMAMI COL TUO NOME SU RAI 3 -