"Chi mi ha stuprata e gonfiata di botte": la terrificante confessione di Loredana Bertè (Di sabato 19 settembre 2020) Loredana Bertè ha festeggiato i suoi 70 anni, li compirà domani, oggi nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. "In genere non festeggio il compleanno, ma domani è anche quello di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io», spiega. La cantautrice racconta poi un episodio drammatico della sua adolescenza: "Avevo 16 anni. Ero l'unica vergine del gruppo e tutte mi dicevano di decidermi. C'era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata". La Bertè prosegue poi col drammatico racconto: "Ero ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020); ha festeggiato i suoi 70 anni, li compirà domani, oggi nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. "In genere non festeggio il compleanno, ma domani è anche quello di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io», spiega. La cantautrice racconta poi un episodio drammatico della sua adolescenza: "Avevo 16 anni. Ero l'unica vergine del gruppo e tutte mi dicevano di decidermi. C'era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata". La; prosegue poi col drammatico racconto: "Ero ...

Chiara, hai ragione tu: se lo stupro è colpa della minigonna questa società ha un problema

Ancora non capisco come mai io e Sallie siamo finite a quella festa vicino ad Aspen, in Colorado. Gli invitati avevano un atteggiamento elegante e annoiato, ed erano tutti più grandi, al punto che noi ...

Chiara, hai ragione tu: se lo stupro è colpa della minigonna questa società ha un problema

"Se l'è cercata: guarda com'era vestita", "Se davvero avesse voluto, avrebbe potuto opporsi", "Era ubriaca, quindi è anche colpa sua", "Le donne serie non vengono stuprate". È questo il vocabolario de ...

La ragazza che trova grazia anche nell'orrore

«La storia è dovunque. S'infiltra nel terreno, penetra nel sottosuolo. Come la pioggia o la grandine, o la neve, o il sangue. Una casa ricorda. Una rimessa ricorda. Un popolo riflette. La storia cambi ...

