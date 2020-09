Chi è Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France 2020 (Di sabato 19 settembre 2020) Chi è Tadej Pogacar, il primo sloveno a vincere il Tour de France. La carriera e la vita privata dell’atleta classe 1998. ROMA – Tadej Pogacar è il presente e il futuro del ciclismo. Il successo al Tour de France 2020 è stata la consacrazione per lo sloveno che si prepara in futuro a dominare i Grandi Giri. Una Grande Boucle conquistata nella cronometro finale anche se aveva fatto notare le sue qualità durante le tre settimane in Francia. Un primo successo a 22 anni per Pogacar che è chiamato al duro compito di confermarsi. Non si esclude nel 2021 un cambio programma per vincere in poco tempo i tre Grandi Giri per poi andare a provare la doppietta ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Chi è, il primo sloveno a vincere ilde. La carriera e la vita privata dell’atleta classe 1998. ROMA –è il presente e il futuro del ciclismo. Il successo aldeè stata la consacrazione per lo sloveno che si prepara in futuro a dominare i Grandi Giri. Una Grande Boucle conquistata nella cronometro finale anche se aveva fatto notare le sue qualità durante le tre settimane in Francia. Un primo successo a 22 anni perche è chiamato al duro compito di confermarsi. Non si esclude nel 2021 un cambio programma per vincere in poco tempo i tre Grandi Giri per poi andare a provare la doppietta ...

LucaSaugo : Qua, poco più di un anno fa, vi raccontavo chi è Tadej Pogacar: - OA_Sport : Tadej Pogacar, chi è l’incredibile vincitore del Tour de France? Il giovane sloveno capace di un’impresa storica - MjSartor : Riassumo la tappa a chi non l’ha vista. Crono (semi)scalata divertente, tutti saliti in bici e qualcuno l’ha cambia… - Ramiro150402 : RT @tomaso_palli: Nell’euforia generale per Tadej #Pogacar - sia chiaro, giustissimo - non vorrei dimenticare chi salirà sul 3° gradino del… - tomaso_palli : Nell’euforia generale per Tadej #Pogacar - sia chiaro, giustissimo - non vorrei dimenticare chi salirà sul 3° gradi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tadej Chi è Tadej Pogacar, il vincitore del Tour de France 2020 News Mondo Tadej Pogacar, chi è l’incredibile vincitore del Tour de France? Il giovane sloveno capace di un’impresa storica

Il nome di Tadej Pogacar è sulla bocca di tutti gli appassionati di ciclismo e di sport in generale. Lo sloveno ha compiuto un’impresa semplicemente superlativa nel pomeriggio odierno e ha scritto una ...

Pogacar vola a cronometro, strappa la maglia gialla a Roglic e vince il Tour de France

Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla al Tour de France. Lo sloveno della UAE Emirates ha vinto la penultima tappa a cronometro di 36,2 chilometri con 1'55'' d ...

Clamoroso al Tour de France, Tadej Pogacar è maglia gialla a 21 anni: 1’50” di distacco a Primož Roglic

Doppia impresa al Tour de France. Tadej Pogacar vince la penultima tappa, la cronoscalata da Lure a La Planche des Belles Filles, strappa la maglia gialla a Primoz Roglic e a 21 anni si appresta a tri ...

Il nome di Tadej Pogacar è sulla bocca di tutti gli appassionati di ciclismo e di sport in generale. Lo sloveno ha compiuto un’impresa semplicemente superlativa nel pomeriggio odierno e ha scritto una ...Tadej Pogacar è la nuova maglia gialla al Tour de France. Lo sloveno della UAE Emirates ha vinto la penultima tappa a cronometro di 36,2 chilometri con 1'55'' d ...Doppia impresa al Tour de France. Tadej Pogacar vince la penultima tappa, la cronoscalata da Lure a La Planche des Belles Filles, strappa la maglia gialla a Primoz Roglic e a 21 anni si appresta a tri ...