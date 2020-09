Chi è Natalia Paragoni | la fidanzata di Andrea Zelletta?

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 19 settembre 2020) Ecco chi è, biografia e carriera delladiè una modella divenuta nota per aver partecipato nei panni di corteggiatrice ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, trasmissione che le ha permesso di incontrare, i due sono usciti insieme dal programma e da quel momento non si sono più separati. Inizialmenteaveva sceso le famose scale di Uomini e Donne per corteggiare Ivan Gonzalez, quando però è arrivatoil suo interesse per lui è stato subito palese. Laè nata in provincia di Sondrio, a Piantedo, ...