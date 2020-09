Chi è Michela Persico? La fidanzata di Daniele Rugani rivela: “Ci vedevamo di nascosto” [FOTO] (Di sabato 19 settembre 2020) Daniele Rugani è un calciatore nel ruolo di difensore della Juventus. Classe 1994 ha iniziato a giocare a calcio alla tenera età di 6 anni. Originario di Lucca è un calciatore dotato di una buona fisicità e rende meglio in fase di marcatura. Daniele Rugani è sentimentalmente legato a Michela Persico, una giornalista sportiva. I due sono diventati genitori di un bambino, Tommaso, dandone l’annuncio sui loro profili social. La loro storia d’amore ha dei retroscena davvero romantici, quasi da film. Sembra proprio che fosse destino che i due si incontrassero formando una splendida coppia. Stanno insieme dal 2016 e il loro primo incontro è avvenuto grazie al chihuahua di Michela Persico. Durante un evento ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 settembre 2020)è un calciatore nel ruolo di difensore della Juventus. Classe 1994 ha iniziato a giocare a calcio alla tenera età di 6 anni. Originario di Lucca è un calciatore dotato di una buona fisicità e rende meglio in fase di marcatura.è sentimentalmente legato a, una giornalista sportiva. I due sono diventati genitori di un bambino, Tommaso, dandone l’annuncio sui loro profili social. La loro storia d’amore ha dei retroscena davvero romantici, quasi da film. Sembra proprio che fosse destino che i due si incontrassero formando una splendida coppia. Stanno insieme dal 2016 e il loro primo incontro è avvenuto grazie al chihuahua di. Durante un evento ...

La7tv : #ottoemezzo Michela Murgia commenta l'uccisione di Don Roberto Malgesini: 'Chi è clandestino commette più reati, bi… - La7tv : #ottoemezzo Michela Murgia commenta l'allarme di #Zingaretti sui candidati fascisti nelle liste di destra in… - Nena_Nina_Schi : RT @La7tv: #ottoemezzo Michela Murgia commenta l'allarme di #Zingaretti sui candidati fascisti nelle liste di destra in #Toscana: 'Non guar… - trani_michela : RT @Studenteincrisi: Chi è quel furbone che ha rimandato gli esami a settembre ritrovandosi adesso con 83928 pagine da studiare e zero vogl… - Michela_Cucchi : @anna_salvaje Tanto si sa di chi è la colpa... -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Michela Chi è Michela Di Biase? Conosciamo meglio la moglie di Dario Franceschini Bigodino.it arti performative cinema & tv

Nonostante il lockdown l’Olbia Film Network non si ferma. Ha spostato le sue date e tra appuntamenti streaming e in presenza si sta svolgendo nel migliore dei modi, mantenendo anche la tradizione del ...

Juventus, Rugani è diventato papà: è nato il figlio Tommaso

Il difensore della Juventus è diventato papà: la compagna Michela Persico ha partorito il piccolo Tommaso. La coppia aveva annunciato la gravidanza durante il lockdown, dopo che entrambi erano risulta ...

Tomba o Goggia? Zoeggeler o Thoeni? Quarti di finale VOTA l’atleta del secolo

A caccia dell'atleta più forte del secolo negli sport invernali: dei 32 candidati, sono rimasti in 8: le vostre preferenze per decretare il migliore di sempre Chi è stato il più grande della storia de ...

Nonostante il lockdown l’Olbia Film Network non si ferma. Ha spostato le sue date e tra appuntamenti streaming e in presenza si sta svolgendo nel migliore dei modi, mantenendo anche la tradizione del ...Il difensore della Juventus è diventato papà: la compagna Michela Persico ha partorito il piccolo Tommaso. La coppia aveva annunciato la gravidanza durante il lockdown, dopo che entrambi erano risulta ...A caccia dell'atleta più forte del secolo negli sport invernali: dei 32 candidati, sono rimasti in 8: le vostre preferenze per decretare il migliore di sempre Chi è stato il più grande della storia de ...