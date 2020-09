Chi è Manlio Germano, profilo fake da Treviso che insultava Willy Monteiro (Di sabato 19 settembre 2020) Arrivano riscontri importanti a proposito di Manlio Germano, dal cui profilo Facebook era arrivata una vera e propria offesa nei confronti di Willy Monteiro Duarte dopo l’omicidio presumibilmente ad opera dei fratelli Bianchi. Come tutti sanno, non tutti i post social sulla vicenda sono pervenuti da personaggi famosi, in riferimento a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. La notizia di queste ore ci risponde in parte alla domanda “chi è” la persona che aveva esaltato i presunti assassini di Colleferro. Cosa aveva scritto Manlio Germano su Willy Monteiro Duarte A pochi giorni dall’omicidio di Willy, con la diffusione delle prime foto relative al gruppo dei quattro ragazzi ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Arrivano riscontri importanti a proposito di, dal cuiFacebook era arrivata una vera e propria offesa nei confronti diDuarte dopo l’omicidio presumibilmente ad opera dei fratelli Bianchi. Come tutti sanno, non tutti i post social sulla vicenda sono pervenuti da personaggi famosi, in riferimento a quanto vi abbiamo riportato nei giorni scorsi. La notizia di queste ore ci risponde in parte alla domanda “chi è” la persona che aveva esaltato i presunti assassini di Colleferro. Cosa aveva scrittosuDuarte A pochi giorni dall’omicidio di, con la diffusione delle prime foto relative al gruppo dei quattro ragazzi ...

