(Di sabato 19 settembre 2020) ⚠️⚠️Stiamondodiper il #Costituzionale. Puoi candidarti direttamente all'Ufficio elettorale di Via Messina 52 fino alle 16 di oggi. Porta con te un documento d'identità. ⚠️⚠️—di(@MI) September 19, 2020Ildidiin vista delsul taglio dei parlamentari che si terrà domani e lunedì. Sono state circa un centinaio infatti, come hanno fatto sapere dal, lelast minute e così l’amministrazione ha deciso di lanciare un appello ai ...

alcinx : RT @HuffPostItalia: Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum - HuffPostItalia : Cento rinunce, Comune Milano cerca presidenti seggio per il referendum -

Ultime Notizie dalla rete : Cento rinunce

L'HuffPost

I preparativi sono già cominciati. Con migliaia di litri di gel igienizzante consegnati nelle scuole e chilometri di nastro adesivo per indicare i percorsi da seguire. Ma con la fortuna, in qualche ca ...Declinano l’invito con cortesia, ma con fermezza. Tagliano la corda, si sottraggono, si dileguano. La paura legata ai contagi da Coronavirus ha provocato una vera e propria fuga di presidenti e scruta ...Sono almeno una ottantina, solo a Napoli città, su 885 nominati dalla Corte d’Appello, i presidenti di seggio che hanno già fatto pervenire rinuncia all’incarico in vista del voto di domenica e lunedì ...