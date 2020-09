Cefalea cronica: cos’è e perché è diventata una malattia invalidante (Di sabato 19 settembre 2020) Cefalea cronica: cos’è e perché è diventata una malattia invalidante In Italia la Cefalea cronica è un vero e proprio problema sociale: ne soffrono infatti circa 7-8 milioni di cittadini sparsi nella penisola. Se consideriamo, invece, tutte le possibili forme di mal di testa, il numero sale e non di poco: ben più di 20 milioni di italiani soffrono infatti di fastidi alla testa, dovuti alle più varie cause. Tanto che è stata istituita la Giornata Nazionale del mal di testa, quest’anno avutasi il 20 maggio. Vediamo allora di seguito, più da vicino, che cos’è la Cefalea cronica e perché è divenuta una malattia ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 19 settembre 2020): cos’è e perché èunaIn Italia laè un vero e proprio problema sociale: ne soffrono infatti circa 7-8 milioni di cittadini sparsi nella penisola. Se consideriamo, invece, tutte le possibili forme di mal di testa, il numero sale e non di poco: ben più di 20 milioni di italiani soffrono infatti di fastidi alla testa, dovuti alle più varie cause. Tanto che è stata istituita la Giornata Nazionale del mal di testa, quest’anno avutasi il 20 maggio. Vediamo allora di seguito, più da vicino, che cos’è lae perché è divenuta una...

In Italia la cefalea cronica è un vero e proprio problema sociale: ne soffrono infatti circa 7-8 milioni di cittadini sparsi nella penisola. Se consideriamo, invece, tutte le possibili forme di mal di ...

Galcanezumab è il principio attivo del nuovo farmaco per l’emicrania che assicura buoni risultati sia per le forme episodiche sia per quelle croniche. Potrebbe migliorare la qualità della vita di chi ...

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Da meno di due mesi la Cefalea Cronica è stata per legge riconosciuta come Malattia Sociale. La prima prova del fuoco è ora la disponibilità di nuovi farmaci di prevenzione per ...

