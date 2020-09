Castrovilli e il futuro alla Fiorentina: le novità (Di sabato 19 settembre 2020) La Fiorentina conferma Gaetano Castrovilli, tra le rivelazioni dello scorso campionato alla prima stagione in Serie A. E lo fa nel migliore dei modi, destinandogli la maglia numero 10 dei big, con la quale il centrocampista esordirà già oggi pomeriggio contro il Torino. Il calciatore lancia così un messaggio importante sul suo futuro, con la società fortemente orientata verso un secondo rinnovo del contratto. Gaetano Castrovilli (Getty Images)Calciomercato, Castrovilli era stato oggetto di interesse di altre società Gaetano Castrovilli si gode la maglia numero 10, lasciando ad un post sul suo profilo Instagram l’emozione per quello che definisce un sogno che si realizza. Il centrocampista classe 1997, che ha concluso la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Laconferma Gaetano, tra le rivelazioni dello scorso campionatoprima stagione in Serie A. E lo fa nel migliore dei modi, destinandogli la maglia numero 10 dei big, con la quale il centrocampista esordirà già oggi pomeriggio contro il Torino. Il calciatore lancia così un messaggio importante sul suo, con la società fortemente orientata verso un secondo rinnovo del contratto. Gaetano(Getty Images)Calciomercato,era stato oggetto di interesse di altre società Gaetanosi gode la maglia numero 10, lasciando ad un post sul suo profilo Instagram l’emozione per quello che definisce un sogno che si realizza. Il centrocampista classe 1997, che ha concluso la ...

