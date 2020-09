Caso Willy, Giordano vs Manfuso: “Campagna schifosa della sinistra” (Di sabato 19 settembre 2020) In queste settimane il Caso della morte di Willy, che vede accusati di omicidio i fratelli Bianchi, ha scatenato una vera e propria polemica politica.… Leggi il resto L'articolo Caso Willy, Giordano vs Manfuso: “Campagna schifosa della sinistra” proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 19 settembre 2020) In queste settimane ilmorte di, che vede accusati di omicidio i fratelli Bianchi, ha scatenato una vera e propria polemica politica.… Leggi il resto L'articolovs: “Campagnasinistra” proviene da Nicola Porro.

fanpage : Un nuovo caso Willy - NicolaPorro : Anche davanti ad una tragedia come quella che ha coinvolto il giovane #WillyMonteiro, intellò e non della sinistra… - Open_gol : Pestaggio brutale a Savona: in cinque contro un 22enne. I carabinieri: «Similitudini con il caso Willy» - 65_virna : Caso Willy, Giordano vs Manfuso: 'Campagna schifosa della sinistra' - Quarta Repubblica - _Velies_ : @IdeeXscrittori @matteosalvinimi In pratica come la stampa serva-pidiota ha fatto con Willy cercando disperatamente… -