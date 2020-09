Carolyn Smith | sta ancora male? La rivelazione | “Devo continuare le terapie”

Leggi su chenews

(Di sabato 19 settembre 2020)si rivela a ‘Storie Italiane’, programma condotto da Eleonora Daniele, e racconta il suo dramma: “Devole terapie”, Fonte foto: Instagram (@5)Durante la messa in onda di ‘Storie italiane‘, programma condotto su Rai 1 dalla splendida Eleonora Daniele, la famosa danzatrice, coreografa e personaggio televisivo,si è raccontata ed ha rivelato al grande pubblico il suo dramma: “Devole terapie“. Come sicuramente in moltissimi già sapranno,è la presidentessa del famoso ‘Ballando con le stelle‘ condotto da Milly Carlucci e ...