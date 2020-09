Carenza di docenti alla ripartenza, una malattia cronica. L’avvio degli ultimi 5 anni scolastici non è stato diverso da questo (Di sabato 19 settembre 2020) La scuola italiana ha una malattia: le cattedre vuote, l’organico che manca a settembre quando si torna in aula. Non si tratta di un virus dell’ultim’ora ma di un malanno cronico che il Paese si trascina da anni insieme a quello sugli scarsi investimenti nell’istruzione. All’inizio dell’anno scolastico non sono mancate le critiche, come è giusto, ma anche in molti casi le descrizioni di catastrofi mai viste sulla partita dei docenti. Se si guardano i dati degli ultimi 4-5 anni scopriamo che i numeri del 2020 sono in linea a quelli di sempre. Non è una buona notizia, ma non è nemmeno un allarme inedito. Secondo la fotografia del ministero dell’Istruzione le cattedre assegnate ai supplenti quest’anno non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) La scuola italiana ha una: le cattedre vuote, l’organico che manca a settembre quando si torna in aula. Non si tratta di un virus dell’ultim’ora ma di un malanno cronico che il Paese si trascina dainsieme a quello sugli scarsi investimenti nell’istruzione. All’inizio dell’anno scolastico non sono mancate le critiche, come è giusto, ma anche in molti casi le descrizioni di catastrofi mai viste sulla partita dei. Se si guardano i dati4-5scopriamo che i numeri del 2020 sono in linea a quelli di sempre. Non è una buona notizia, ma non è nemmeno unrme inedito. Secondo la fotografia del ministero dell’Istruzione le cattedre assegnate ai supplenti quest’anno non ...

