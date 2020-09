Campania, troppi contagi da coronavirus: “uscite solo in caso di necessità” (Di sabato 19 settembre 2020) Un comune della Campania decide di organizzare una sorta di mini lockdown per arignare l’aumento dei contagi in città. 1638 nuovi contagi secondo il bollettino del 19 settembre diramato dal Ministero della Salute. Molti meno rispetto a ieri ma crescono i decessi: 24 nelle ultime 24 ore. Domani e lunedì 21 sono previste le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei palamentari e molti comuni sono in ansia perché i contagi sono aumentati a dismisura. E’ il caso di Sperone, nell’Avellinese a pochi chilometri dalla provincia di Napoli. Il primo cittadino del comune ha organizzato una sorta di mini lockdown per arginare i contagi degli ultimi giorni. “Uscite di casa solo in caso di ... Leggi su chenews (Di sabato 19 settembre 2020) Un comune delladecide di organizzare una sorta di mini lockdown per arignare l’aumento deiin città. 1638 nuovisecondo il bollettino del 19 settembre diramato dal Ministero della Salute. Molti meno rispetto a ieri ma crescono i decessi: 24 nelle ultime 24 ore. Domani e lunedì 21 sono previste le elezioni regionali e il referendum sul taglio dei palamentari e molti comuni sono in ansia perché isono aumentati a dismisura. E’ ildi Sperone, nell’Avellinese a pochi chilometri dalla provincia di Napoli. Il primo cittadino del comune ha organizzato una sorta di mini lockdown per arginare idegli ultimi giorni. “Uscite di casaindi ...

fanpage : Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - lightmoon972 : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - ciolonap : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - manu_lovemusic : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina - massimo0123456 : RT @fanpage: Focolaio #covid19 in #Campania. Nuovo #lockdown nella cittadina -

Ultime Notizie dalla rete : Campania troppi Riapertura scuole rinviata al 1 ottobre causa troppi contagi Covid: accade a Castellammare Fanpage.it Covid in Campania, 4.127 in quarantena: è caccia a chi è rientrato dall'estero senza tampone

Esauriti i tamponi di screening a chi rientra dai viaggi all'estero e dalle vacanze (obbligatori fino al 17 settembre) in Campania i contagi giornalieri da Coronavirus mantengono medie elevate, attest ...

Lockdown a Sperone, il sindaco: “Uscite solo in caso di necessità”

A Sperone il sindaco raccomanda prudenza ai suoi concittadini. A causa dell’aumento dei casi di coronavirus, i residenti dovranno uscire solo in caso di estremo bisogno. Molti commercianti dovranno ch ...

Rinvio apertura scuole, in Campania troppe ordinanze sindacali: ricorsi al Prefetto

L’apertura delle scuole rischia di diventare un caos in Campania. Sono diversi i Comuni nei quali sono state emesse ordinanze sindacali che procrastinano l’apertura dell’anno scolastico dal 24 al 28 s ...

Esauriti i tamponi di screening a chi rientra dai viaggi all'estero e dalle vacanze (obbligatori fino al 17 settembre) in Campania i contagi giornalieri da Coronavirus mantengono medie elevate, attest ...A Sperone il sindaco raccomanda prudenza ai suoi concittadini. A causa dell’aumento dei casi di coronavirus, i residenti dovranno uscire solo in caso di estremo bisogno. Molti commercianti dovranno ch ...L’apertura delle scuole rischia di diventare un caos in Campania. Sono diversi i Comuni nei quali sono state emesse ordinanze sindacali che procrastinano l’apertura dell’anno scolastico dal 24 al 28 s ...