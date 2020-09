Campania, è caos scuole: slitta l’apertura anche nel casertano. La decisione (Di sabato 19 settembre 2020) San Felice a Cancello. Il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, di concerto con le due direttrici didattiche, Di Ture e Mauro, ha posticipato l’apertura delle scuole al 28 settembre. E’ il primo comune del casertano ad optare per questa decisione. Le aperture a Napoli e Salerno anche in alcuni comuni della provincia … L'articolo Campania, è caos scuole: slitta l’apertura anche nel casertano. La decisione Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 19 settembre 2020) San Felice a Cancello. Il sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara, di concerto con le due direttrici didattiche, Di Ture e Mauro, ha posticipato l’apertura delleal 28 settembre. E’ il primo comune delad optare per questa. Le aperture a Napoli e Salernoin alcuni comuni della provincia … L'articolo, èl’aperturanel. LaTeleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 19 settembre. In aumento i nuovi casi in Italia: sono quasi duemila, 10 le vittime secondo l’ultimo bollettino, anche se ...

“Ahò, ce voleva Casaleggio per ricompattarci tutti, eh”. Giovedì sera, pizzeria Regina Margherita, a Napoli. Paola Taverna scherza. Anche lei è salita sul palco con tutti gli amici-nemici del M5s per ...

Rinvio apertura scuole, in Campania troppe ordinanze sindacali: ricorsi al Prefetto

L’apertura delle scuole rischia di diventare un caos in Campania. Sono diversi i Comuni nei quali sono state emesse ordinanze sindacali che procrastinano l’apertura dell’anno scolastico dal 24 al 28 s ...

