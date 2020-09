Calciomercato Palermo, caccia al centrocampista: da Broh e Foglia a Nicolò Bianchi, le ultime (Di sabato 19 settembre 2020) Il Palermo è al lavoro per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.Dopo l'approdo di Moses Odjer, che nella serata di giovedì è sbarcato in città, nel capoluogo siciliano - salvo inattesi colpi di scena - arriverà anche Jeremy Broh (come informa 'La Repubblica', il Palermo resta in attesa degli esiti del secondo tampone dopo un sospetto caso di positività al Coronavirus). Ma non solo; la dirigenza rosanero, infatti, avrebbe messo nel mirino Fabio Foglia dell'Arezzo. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', la società toscana avrebbe proposto il rinnovo al calciatore, il cui contratto che lo lega all'Arezzo è in scadenza, ma il Palermo sarebbe in forte ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Ilè al lavoro per completare l'organico da mettere a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia.Dopo l'approdo di Moses Odjer, che nella serata di giovedì è sbarcato in città, nel capoluogo siciliano - salvo inattesi colpi di scena - arriverà anche Jeremy(come informa 'La Repubblica', ilresta in attesa degli esiti del secondo tampone dopo un sospetto caso di positività al Coronavirus). Ma non solo; la dirigenza rosanero, infatti, avrebbe messo nel mirino Fabiodell'Arezzo. Nel dettaglio, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', la società toscana avrebbe proposto il rinnovo al calciatore, il cui contratto che lo lega all'Arezzo è in scadenza, ma ilsarebbe in forte ...

WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, caccia al centrocampista: da Broh e Foglia a Nicolò Bianchi, le ultime - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, caccia al centrocampista: da Broh e Foglia a Nicolò Bianchi, le ultime - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, casting per l’attacco: Kanoute obiettivo numero uno, Pettinari… - WiAnselmo : #Calciomercato #Palermo, casting per l'attacco: Kanoute obiettivo numero uno, Pettinari... - Mediagol : #Calciomercato #Palermo, casting per l'attacco: Kanoute obiettivo numero uno, Pettinari... -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Palermo Calciomercato: Beloko dice no. L'Arezzo tra Foglia e il Palermo ForzaPalermo.it Palermo, finisce la telenovela Odjer: il centrocampista è un nuovo giocatore rosanero

Si è conclusa con il lieto fine quella che sembrava ormai una telenovela: Moses Odjer è un giocatore del Palermo. Il centrocampista oggi pomeriggio ha firmato il contratto che lo lega al club rosanero ...

Krause: "La retrocessione non è contemplata"

E’ il giorno di Kyle Krause, nuovo presidente del Parma. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il nuovo numero 1 del club ducale spiega: "Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto ch ...

Juve Stabia: arriva l'esterno d'attacco Bentivegna - I AM CALCIO ITALIA

La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è c ...

Si è conclusa con il lieto fine quella che sembrava ormai una telenovela: Moses Odjer è un giocatore del Palermo. Il centrocampista oggi pomeriggio ha firmato il contratto che lo lega al club rosanero ...E’ il giorno di Kyle Krause, nuovo presidente del Parma. In un’intervista rilasciata a Sky Sport, il nuovo numero 1 del club ducale spiega: "Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto ch ...La S.S. Juve Stabia comunica l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, fino al 30 giugno 2023. Il calciatore, nativo di Sciacca (AG), è c ...