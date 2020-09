Calciomercato Milan, puntato Memphis Depay: proposto uno scambio con il Lione. I dettagli (Di sabato 19 settembre 2020) Il Calciomercato entra nel vivo in vista del gong finale fissato al 5 di ottobre.Il Milan di Stefano Pioli vorrebbe arricchire ulteriormente la propria rosa in vista della stagione 2020/2021 ormai alle porte. Tra Serie A ed Europa League, il club rossonero vuole tornare a competere ad alti livelli e per farlo serviranno gli innesti giusti che possano sposare al meglio il credo tattico dell'allenatore ex Inter e Palermo, tra le altre. Con la conferma di Zlatan Ibrahimovic e con l'ottima chiusura di campionato alla ripresa della Serie A dopo il lockdown causato dal Coronavirus, ci sono dei buoni presupposti per affrontare in maniera eccellente anche le stagioni a venire.VIDEO Europa League, giovedì Milan-Bodo Glimt: tutto quello che c’è da sapere sugli scandinaviIn merito al Calciomercato del club di ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Ilentra nel vivo in vista del gong finale fissato al 5 di ottobre.Ildi Stefano Pioli vorrebbe arricchire ulteriormente la propria rosa in vista della stagione 2020/2021 ormai alle porte. Tra Serie A ed Europa League, il club rossonero vuole tornare a competere ad alti livelli e per farlo serviranno gli innesti giusti che possano sposare al meglio il credo tattico dell'allenatore ex Inter e Palermo, tra le altre. Con la conferma di Zlatan Ibrahimovic e con l'ottima chiusura di campionato alla ripresa della Serie A dopo il lockdown causato dal Coronavirus, ci sono dei buoni presupposti per affrontare in maniera eccellente anche le stagioni a venire.VIDEO Europa League, giovedì-Bodo Glimt: tutto quello che c’è da sapere sugli scandinaviIn merito aldel club di ...

