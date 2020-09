Calciomercato Juventus, super scambio col Real Madrid: c’è l’offerta (Di sabato 19 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus, influenzato dalle perdite causate dal lockdown, potrebbe essere in continuo mutamento. Sebbene ci siano dei capisaldi su cui fondare il nuovo corso guidato da Andrea Pirlo, il fronte cessioni potrebbe dovere cambiare i propri piani a seconda delle offerte ricevute. Per poter regalare al tecnico bresciano innesti di qualità, diventa fondamentale monetizzare i giocatori in uscita. Non è facile liberarsi degli eventuali esuberi, tanto quanto invece sono più apprezzati i giocatori di punta di un club come la Juve. Allora la Vecchia Signora potrebbe dover iniziare a valutare le offerte che arrivano per i propri gioielli, valutando eventuali scambi e sostituti dei partenti. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Zidane ai saluti? Ritorna l'idea per la panchina LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Ildella, influenzato dalle perdite causate dal lockdown, potrebbe essere in continuo mutamento. Sebbene ci siano dei capisaldi su cui fondare il nuovo corso guidato da Andrea Pirlo, il fronte cessioni potrebbe dovere cambiare i propri piani a seconda delle offerte ricevute. Per poter regalare al tecnico bresciano innesti di qualità, diventa fondamentale monetizzare i giocatori in uscita. Non è facile liberarsi degli eventuali esuberi, tanto quanto invece sono più apprezzati i giocatori di punta di un club come la Juve. Allora la Vecchia Signora potrebbe dover iniziare a valutare le offerte che arrivano per i propri gioielli, valutando eventuali scambi e sostituti dei partenti. LEGGI ANCHE:, Zidane ai saluti? Ritorna l'idea per la panchina LEGGI ...

