Calciomercato Juventus, Pellegrini corteggiatissimo: ecco la nuova pretendente (Di sabato 19 settembre 2020) Il fronte cessioni del Calciomercato della Juventus non parrebbe dei più floridi, le poche uscite viste finora non avrebbero portato incassi, ed in alcuni casi addirittura minusvalenze. Ma un nome che potrebbe avere più pretendenti di una reginetta del ballo, è quello di Luca Pellegrini. Dopo l’infortunio di Alex Sandro, il terzino italiano potrebbe avere una grande chance per provare il suo valore. La lista delle squadre interessate al giocatore, in aumento però, potrebbe fare gola alla Juventus, che nelle ultime ore avrebbe visto sfumare la cessione di un altro terzino, Mattia De Sciglio. La necessità di monetizzare, e di sfoltire il monte ingaggi potrebbe far cambiare le strategie di mercato, e dover rinunciare ad una pedina giovane. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il fronte cessioni deldellanon parrebbe dei più floridi, le poche uscite viste finora non avrebbero portato incassi, ed in alcuni casi addirittura minusvalenze. Ma un nome che potrebbe avere più pretendenti di una reginetta del ballo, è quello di Luca. Dopo l’infortunio di Alex Sandro, il terzino italiano potrebbe avere una grande chance per provare il suo valore. La lista delle squadre interessate al giocatore, in aumento però, potrebbe fare gola alla, che nelle ultime ore avrebbe visto sfumare la cessione di un altro terzino, Mattia De Sciglio. La necessità di monetizzare, e di sfoltire il monte ingaggi potrebbe far cambiare le strategie di mercato, e dover rinunciare ad una pedina giovane. LEGGI ANCHE: ...

