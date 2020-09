Calciomercato Juventus, Paratici ha chiamato e liberato Suarez (Di sabato 19 settembre 2020) Calciomercato Juventus: Fabio Paratici avrebbe liberato Luis Suarez Esame per ricevere la cittadinanza italiana svolto e superato a Perugia da Luis Suarez, che potrebbe però rivelarsi inutile ai fini del suo passaggio alla Juventus. I bianconeri, infatti, sembrerebbero aver scelto Edin Dzeko come nuovo attaccante principe. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici avrebbe messo il definitivo mattone sull’arrivo del Pistolero chiamando in prima persona l’uruguaiano e liberandolo dall’impegno preso. Il dirigente della Juventus avrebbe annunciato a Suarez l’imminente accordo con Dzeko, evitando così di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020): FabioavrebbeLuisEsame per ricevere la cittadinanza italiana svolto e superato a Perugia da Luis, che potrebbe però rivelarsi inutile ai fini del suo passaggio alla. I bianconeri, infatti, sembrerebbero aver scelto Edin Dzeko come nuovo attaccante principe. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabioavrebbe messo il definitivo mattone sull’arrivo del Pistolero chiamando in prima persona l’uruguaiano e liberandolo dall’impegno preso. Il dirigente dellaavrebbe annunciato al’imminente accordo con Dzeko, evitando così di ...

