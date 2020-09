Calciomercato Juventus, linea verde Paratici: ritorno di fiamma a Milano (Di sabato 19 settembre 2020) Siamo tutti in attesa di vedere come sarà la prima Juventus ufficiale targata Andrea Pirlo. Domani inizia la Serie A e all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. La Juventus, però, oltre a preparare la sfida di domani, attende anche qualche novità da questa straordinaria finestra di Calciomercato estivo. Si lavora sui due fronti del mercato in entrata (si aspetta ancora l’arrivo del centravanti tanto desiderato) che in uscita. Dopo le cessioni di Blaise Matuidi e di Gonzalo Higuain (entrambi agli americani dell’Inter Miami di Beckham) e dopo l’accordo per la cessione di De Sciglio, la prossima partenza potrebbe riguardare un grande nome che da qualche anno difende la porta bianconera: Wojciech Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Siamo tutti in attesa di vedere come sarà la primaufficiale targata Andrea Pirlo. Domani inizia la Serie A e all’Allianz Stadium i bianconeri affronteranno la Sampdoria di Claudio Ranieri. La, però, oltre a preparare la sfida di domani, attende anche qualche novità da questa straordinaria finestra diestivo. Si lavora sui due fronti del mercato in entrata (si aspetta ancora l’arrivo del centravanti tanto desiderato) che in uscita. Dopo le cessioni di Blaise Matuidi e di Gonzalo Higuain (entrambi agli americani dell’Inter Miami di Beckham) e dopo l’accordo per la cessione di De Sciglio, la prossima partenza potrebbe riguardare un grande nome che da qualche anno difende la porta bianconera: Wojciech Szczesny. LEGGI ANCHE:...

