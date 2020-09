Calciomercato Juventus, clamoroso Milik: allontana Dzeko da Torino (Di sabato 19 settembre 2020) Sembrava essere finalmente giunta ai tanto sospirati titoli di coda l’estenuante telenovela in merito all’approdo di Edin Dzeko alla Juventus. Ma, come in ogni serie tv che si rispetti, il colpo di scena finale sembra prendere realtà. Ci sarebbero infatti nuovi intoppi sull’asse Torino-Roma-Napoli, dovi si starebbe da tempo imbastendo un valzer di attaccanti, seppur con miriadi di difficoltà. Ancora un volta infatti, la trattativa per portare Milik a vestire la casacca della Roma si sarebbe arrestata, impedendo ai capitolini sia di mettere le mani sul loro nuovo attaccante sia di lasciar partire senza troppi rischi il bosniaco. Il Cigno di Sarajevo sarebbe da tempo atteso alla Continassa, ma, proprio quando le due trattative sembravano essersi ormai allineate, ecco sbucare un nuovo ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 19 settembre 2020) Sembrava essere finalmente giunta ai tanto sospirati titoli di coda l’estenuante telenovela in merito all’approdo di Edinalla. Ma, come in ogni serie tv che si rispetti, il colpo di scena finale sembra prendere realtà. Ci sarebbero infatti nuovi intoppi sull’asse-Roma-Napoli, dovi si starebbe da tempo imbastendo un valzer di attaccanti, seppur con miriadi di difficoltà. Ancora un volta infatti, la trattativa per portarea vestire la casacca della Roma si sarebbe arrestata, impedendo ai capitolini sia di mettere le mani sul loro nuovo attaccante sia di lasciar partire senza troppi rischi il bosniaco. Il Cigno di Sarajevo sarebbe da tempo atteso alla Continassa, ma, proprio quando le due trattative sembravano essersi ormai allineate, ecco sbucare un nuovo ...

