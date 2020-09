Calciomercato, Callejon può rimanere in Serie A. Duello Bologna-Verona, altro colpo della Samp e sorpresa Udinese (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia il campionato di Serie A, ma a regalare emozioni è anche il Calciomercato. E’ stata una giornata ricca di emozioni, tantissime le trattative che riguardano le squadre del massimo campionato italiano. Ma non solo, si muovono anche le medie e le piccole. Ecco tutto nel dettaglio. Bologna-Verona – E’ testa a testa tra le due squadre per l’attaccante Edera. Il calciatore è in uscita dal Torino e sta valutando le due offerte, importante la volontà dell’ex Bologna. LAZIO – Grande sorpresa in casa biancoceleste. Tentativo per lo svincolato Callejon. Contatti con il procuratore, l’ex Napoli sta valutando seriamente la proposta. LECCE – “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia il campionato diA, ma a regalare emozioni è anche il. E’ stata una giornata ricca di emozioni, tantissime le trattative che riguardano le squadre del massimo campionato italiano. Ma non solo, si muovono anche le medie e le piccole. Ecco tutto nel dettaglio.– E’ testa a testa tra le due squadre per l’attaccante Edera. Il calciatore è in uscita dal Torino e sta valutando le due offerte, importante la volontà dell’ex. LAZIO – Grandein casa biancoceleste. Tentativo per lo svincolato. Contatti con il procuratore, l’ex Napoli sta valutando seriamente la proposta. LECCE – “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo ...

CalcioWeb : #Calciomercato, #Callejon può rimanere in Serie A. Duello Bologna-Verona, altro colpo della Samp e sorpresa Udinese… - Max_883 : #Abbate: Lotito sta trattando personalmente per il cartellino di #Callejon #sslazio #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Lazio, idea Callejon: contatto con l'agente - infoitsport : DIRETTA - Calciomercato Lazio, Callejon rimane in Spagna: la situazione - infoitsport : Calciomercato LIVE - Idea Callejon per la Lazio. Roma-United, c'è un caso Smalling? Jota al Liverpool -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Callejon Lazio su Callejon, un rumors dei tanti Calciomercato.com Calciomercato Lazio, offerta per un ex Napoli: le cifre

Tra i tanti obiettivi di Tare e staff per la Lazio, c’è anche Josè Callejon, esterno ex Napoli attualmente svincolato. Lo spagnolo ha giocatore in Italia per molti anni, e il suo impatto sul calcio it ...

IL COMMENTO - Sollazzo: "Politano è stato tra i migliori nel pre campionato, con il Parma farei giocare lui"

Boris Sollazzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Parma-Napoli è una ...

Gazzetta - Callejon ancora senza squadra: ci pensa la Lazio, contatto con il procuratore

La Lazio sta pensando a José Callejon, ancora svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non era un obiettivo del club biancoceleste, ma la ...

Tra i tanti obiettivi di Tare e staff per la Lazio, c’è anche Josè Callejon, esterno ex Napoli attualmente svincolato. Lo spagnolo ha giocatore in Italia per molti anni, e il suo impatto sul calcio it ...Boris Sollazzo, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Parma-Napoli è una ...La Lazio sta pensando a José Callejon, ancora svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, non era un obiettivo del club biancoceleste, ma la ...