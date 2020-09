Calcio, accordo sulla serie A: sì a mille spettatori negli stadi (Di sabato 19 settembre 2020) Una sperimentazione che riguarda il campionato di serie A, affinché possano esservi sugli spalti fino a 1000 persone. C'è accordo tra Governo e Regioni sulla parziale riapertura degli stadi ai tifosi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 19 settembre 2020) Una sperimentazione che riguarda il campionato diA, affinché possano esservi sugli spalti fino a 1000 persone. C'ètra Governo e Regioniparziale riapertura degliai tifosi. Segui su affaritaliani.it

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter, c'è l'accordo con Diego Godin sulla buonuscita In definizione il contratto del difensore c… - Gazzetta_it : Il triangolo #Napoli #Roma #Juve: niente accordo per #Milik, ma per #Dzeko c’è il rilancio - CorSport : #Inter-#Vidal, è fatta: accordo raggiunto con il #Barcellona ?? - IAMCALCIONAPOL : Virtus Afragola: accordo con il difensore Varese - Moonlightshad1 : Tutti i calciatori e le maestranze del Napoli calcio sono d'accordo con De Laurentiis che sponsorizza De Luca? Dal… -