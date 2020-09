Buon onomastico Gennaro! Frasi e foto via WhatsApp (Di sabato 19 settembre 2020) ! Oggi, 19 settembre, è festa di San Gennaro: il Santo è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. I napoletani lo hanno pregato per scongiurare la peste, le eruzioni del Vesuvio o altre catastrofi. San Gennaro è nato proprio a Napoli ma, divenuto vescovo di Benevento, finì vittima del martirio. Secondo la tradizione, quando San Gennaro morì, una donna, Eusebia, raccolse il sangue del Santo in due lacrimatoi. Il miracolo di San Gennaro a Napoli Il rito del miracolo di San Gennaro si svolge tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre ed il 16 dicembre. Nel Duomo di Napoli, tra preghiere e canti, avviene la liquefazione del sangue del Santo custodito in un’ampolla. Quest’anno le celebrazioni sono condizionate dalle norme anti-coronavirus. Il giono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 19 settembre 2020) ! Oggi, 19 settembre, è festa di San Gennaro: il Santo è molto diffuso in Italia, soprattutto a Napoli. I napoletani lo hanno pregato per scongiurare la peste, le eruzioni del Vesuvio o altre catastrofi. San Gennaro è nato proprio a Napoli ma, divenuto vescovo di Benevento, finì vittima del martirio. Secondo la tradizione, quando San Gennaro morì, una donna, Eusebia, raccolse il sangue del Santo in due lacrimatoi. Il miracolo di San Gennaro a Napoli Il rito del miracolo di San Gennaro si svolge tre volte l’anno: il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19 settembre ed il 16 dicembre. Nel Duomo di Napoli, tra preghiere e canti, avviene la liquefazione del sangue del Santo custodito in un’ampolla. Quest’anno le celebrazioni sono condizionate dalle norme anti-coronavirus. Il giono ...

zazoomblog : Buon onomastico Gennaro! Frasi e foto via WhatsApp - #onomastico #Gennaro! #Frasi #WhatsApp - italiano705 : RT @francesco_terry: @italiano705 Buongiorno Laura. ???? Buon sabato anche a te. Tra un po' scendo per comprare alcune cose, sai è l'onomast… - Bottom83 : Onomastico e Compleanno. Buon #SanGennaro - francesco_terry : @italiano705 Buongiorno Laura. ???? Buon sabato anche a te. Tra un po' scendo per comprare alcune cose, sai è l'onomastico del mio babbo. ???? - GiusPecoraro : @50GENNY Buon Onomastico? Se si tanti auguri! In ogni caso buon Sabato -

Ultime Notizie dalla rete : Buon onomastico Auguri di Buon Onomastico Gennaro! Ecco tante IMMAGINI, FRASI e VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp Stretto web Buon onomastico Giuseppe! Messaggi e Gif via WhatsApp

Buongiorno e tanti auguri Giuseppe, oggi è un giono fantastico si festeggia il tuo onomastico! Auguri Peppino, per il tuo onomastico ti mando un bacino, oggi che è la tua festa ed il tuo nome si manif ...

I nomi più diffusi a Palermo e il loro significato

Quali sono i nomi maschili e femminili più diffusi a Palermo e qual è il loro significato etimologico? Scopriamoli insieme.

Buon onomastico Maria, immagini e frasi via WhatsApp

Oggi, 12 settembre, la Chiesa celebra il Santissimo nome di Maria. In questo giorno i cristiani celebrano l’amore della Vergine, Madre di Gesù e Madre nostra. Il nome Maria è molto usato in tutto il m ...

Buongiorno e tanti auguri Giuseppe, oggi è un giono fantastico si festeggia il tuo onomastico! Auguri Peppino, per il tuo onomastico ti mando un bacino, oggi che è la tua festa ed il tuo nome si manif ...Quali sono i nomi maschili e femminili più diffusi a Palermo e qual è il loro significato etimologico? Scopriamoli insieme.Oggi, 12 settembre, la Chiesa celebra il Santissimo nome di Maria. In questo giorno i cristiani celebrano l’amore della Vergine, Madre di Gesù e Madre nostra. Il nome Maria è molto usato in tutto il m ...