Bundesliga 2020/2021: buona la prima per il Borussia Dortmund nel segno del solito Haaland (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia con il piede giusto la stagione del Borussia Dortmund, che nel match valido per la prima giornata di Bundesliga 2020/2021, supera il Borussia Moenchendgladbach per 3-0. Al 35′ è Giovanni Reyna a sbloccare la gara, siglando il primo gol della sua carriera in Bundesliga. Nella ripresa si scatena invece Haaland, che al 54′ è freddo dal dischetto e fa 2-0 mentre al 77′ va a segno nuovamente e firma una doppietta personale che consolida ulteriormente il vantaggio dei suoi e mette un punto esclamativo sul match. I gialloneri partono bene e conquistano i tre punti, da rivedere gli ospiti. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Inizia con il piede giusto la stagione del, che nel match valido per lagiornata di, supera ilMoenchendgladbach per 3-0. Al 35′ è Giovanni Reyna a sbloccare la gara, siglando il primo gol della sua carriera in. Nella ripresa si scatena invece, che al 54′ è freddo dal dischetto e fa 2-0 mentre al 77′ va anuovamente e firma una doppietta personale che consolida ulteriormente il vantaggio dei suoi e mette un punto esclamativo sul match. I gialloneri partono bene e conquistano i tre punti, da rivedere gli ospiti.

SkySport : ? È di Gnabry il 1° gol della nuova Bundesliga ?? Il Bayern Monaco batte lo Schalke 8-0 ??? HIGHLIGHTS ?… - Albi_JJ : Ovviamente il primo gol della Bundesliga 2020/21 per il Dortmund doveva essere di Reyna su assist di Bellingham - sportface2016 : #Bundesliga 2020/2021: non va oltre il pareggio l'#Eintrach Francoforte contro il neopromosso #ArminiaBielefeld, l'… - sportface2016 : #Bundesliga: le formazioni ufficiali di #BorussiaDortmund vs #BorussiaMoenchengladbach - jully_ : RT @repubblica: Bundesliga, si riaccende l'ottovolante del Bayern: travolto 8-0 lo Schalke [aggiornamento delle 22:41] -