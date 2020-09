Brayan Vera | Cosenza vicino al terzino del Lecce

(Di sabato 19 settembre 2020) Ilsta per ufficializzare un nuovo acquisto: si tratta delcolombiano, di proprietà del. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le due società avrebbero già trovato l’accordo per il prestito. Si attende solo il sì del calciatore che sta valutando la proposta.è unsinistro abile sia nella fase difensiva che in quella offensiva, bravo nei cross e dotato di ottima corsa. Lo scorso anno ha totalizzato 8 presenze in Serie A con i pugliesi. Dopo, ilsogna il ritorno di Palmiero Luca Palmiero, centrocampista del Napoli, è stato tra i protagonisti della promozione in ...

OnorioFerraro : C’è il via libera dal #Lecce per il trasferimento del centrale colombiano Brayan #Vera al #Cosenza: i calabresi lo… -

PORDENONE. Manca ancora l’ultimo tassello. Il Pordenone, reduce dalle amichevoli ravvicinate con Venezia (2-2) e Ravenna (0-1), è alla ricerca di un portiere in grado di non far rimpiangere Michele Di ...Il difensore colombiano Brayan Vera (’99) presto sarà un nuovo rinforzo per la fascia mancina della squadra silana. Stefano Trinchera ha trovato l’accordo con Pantaleo Corvino per il prestito del prom ...Nuova esperienza in Italia per Brayan Vera. Il terzino sinistro colombiano classe 1999 di proprietà del Lecce è l’obiettivo principale del Cosenza: accordo già raggiunto tra le due società per il pres ...