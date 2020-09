Bonus rottamazione, fino a 10.000 euro di incentivi: come ottenerlo (Di sabato 19 settembre 2020) Il 1 agosto è partito il Bonus rottamazione per l’acquisto di auto elettriche, ibride o con motore euro 6, che può arrivare fino a 10.000 euro. Il Ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, ha stanziato ben 500 milioni di euro per il cosiddetto “Bonus rottamazione“. Si tratta di un incentivo per l’acquisto … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 19 settembre 2020) Il 1 agosto è partito ilper l’acquisto di auto elettriche, ibride o con motore6, che può arrivarea 10.000. Il Ministero dello Sviluppo Economico, guidato dal ministro Stefano Patuanelli, ha stanziato ben 500 milioni diper il cosiddetto ““. Si tratta di un incentivo per l’acquisto … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Federico Pontillo su BlogLive.it.

Il 1 agosto è partito il bonus rottamazione per l’acquisto di auto elettriche, ibride o con motore Euro 6, che può arrivare fino a 10.000 euro. Bonus rottamazione, fino a 10.000 euro di incentivi (Pix ...

Nel corso di questo 2020, è stato confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno stanziamento di ben 70 milioni di euro, finalizzati a incentivare l’acquisto di veicoli ecologici, a bassa emis ...

