Bonifico irrevocabile | cos’è | quando si fa e perché conviene

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 19 settembre 2020): cos’è,si fa e perchéLe norme più recenti in tema di pagamenti tra privati spingono verso la sempre maggiore tracciabilità delle transazioni, nella lotta all’evasione fiscale. La tendenza insomma è quella di favorire le operazioni con moneta elettronica e, proprio per questo, vogliamo di seguito occuparci del cosiddetto. Che cos’è? Come funziona ed è conveniente? Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più suldomiciliato su conto corrente, pignoramento e come funziona, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta? Come ben sappiamo, ...