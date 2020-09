Bologna, Mihajlovic ricorda la malattia: “Coronavirus? Dopo la leucemia difficile avere paura. Sarei morto se…” (Di sabato 19 settembre 2020) Parola a Sinisa Mihajlovic.Il tecnico del Bologna Dopo avere superato due battaglie difficili, quella contro la leucemia e la recente positività al Coronavirus, ha detto la sua in vista dell'esordio in campionato contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic. “Lunedì incontro il mio amico Ibrahimovic, ma spero ci vada meglio rispetto all’ultima volta, lì abbiamo preso 5 pappine", ha dichiarato l'allenatore originario di Vukovar, intervenuto ai microfoni del 'TG1'.Mihajlovic ha poi ricordato il periodo della malattia. "Un anno fa mi sentivo debole e impaurito, ma volevo essere in panchina, dovevo dimostrare a me stesso e a tutti di essere uno che combatte. Se quel giorno non fossi andato alla partita, ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) Parola a Sinisa.Il tecnico delsuperato due battaglie difficili, quella contro lae la recente positività al Coronavirus, ha detto la sua in vista dell'esordio in campionato contro il Milan di Zlatan Ibrahimovic. “Lunedì incontro il mio amico Ibrahimovic, ma spero ci vada meglio rispetto all’ultima volta, lì abbiamo preso 5 pappine", ha dichiarato l'allenatore originario di Vukovar, intervenuto ai microfoni del 'TG1'.ha poito il periodo della. "Un anno fa mi sentivo debole e impaurito, ma volevo essere in panchina, dovevo dimostrare a me stesso e a tutti di essere uno che combatte. Se quel giorno non fossi andato alla partita, ...

