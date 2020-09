Bollettino Coronavirus del 19 Settembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 settembre 2020) In data 19l’incremento nazionale dei casi è +0,55% (ieri +0,65%) con 296.569 contagiati totali, 217.716 dimissioni/guarigioni (+909) e 35.692 deceduti (+24); 43.161 infezioni in corso (+704). Elaborati 103.223 tamponi (ieri 99.839); 1.638 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,58% (ieri 1,91%). Ricoverati con sintomi 2.380 (-7); terapie intensive +7 (215). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 243; Lazio 197; Veneto 186; Campania 149; Toscana 143; Emilia Romagna 133; Puglia 108. In Lombardia curva +0,23% (ieri +0,21%) con 21.721 tamponi (ieri 16.828) e 243 positivi; rapporto positivi/tamponi 1,11% (ieri 1,33%); 104.547 contagiati totali; ricoverati -13 (271); terapie intensive +4 (36); decessi +9 (16.917). Da qualche giorno in Regioni come Liguria, Sardegna, Sicilia e Campania assistiamo a un incremento dei contagi che si manifesta ...