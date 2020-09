Bloccato all’altezza dello svincolo di Francavilla Fontana: in macchina 18 chili di cocaina Arrestato 45enne di Copertino. La droga avrebbe fruttato due milioni di euro (Di sabato 19 settembre 2020) Nascondeva la cocaina negli sportelli dell’auto: è finito in manette Vito Cairo, 45enne di Copertino, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio di polizia svolto nelle province di Lecce e Brindisi all’altezza dello svincolo per Francavilla Fontana: gli agenti sono stati attirati dalle strane manovre sulla Provinciale operate dall’uomo alla guida della sua Lancia Delta. In particolare hanno notato l’autovettura citata che mentre percorreva la SS7 Taranto-Brindisi (direzione Brindisi), all’altezza di Francavilla Fontana, con fare repentino e sospetto, imboccare lo svincolo di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 19 settembre 2020) Nascondeva lanegli sportelli dell’auto: è finito in manette Vito Cairo,di, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’uomo è stato fermato nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio di polizia svolto nelle province di Lecce e Brindisi all’altezzaper: gli agenti sono stati attirati dalle strane manovre sulla Provinciale operate dall’uomo alla guida della sua Lancia Delta. In particolare hanno notato l’autovettura citata che mentre percorreva la SS7 Taranto-Brindisi (direzione Brindisi), all’altezza di, con fare repentino e sospetto, imboccare lodi ...

