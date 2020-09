Blitz contro la pedopornografia on line, 6 indagati (Di sabato 19 settembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Blitz della Polizia postale di Catania e Messina contro la pedopornografia on-line: sei le persone indagate per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Le indagini – coordinate dalla Procura di Messina e svolte sotto la direzione del Centro nazionale contrasto pedopornografia on-line (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle Comunicazioni – hanno preso il via dopo la denuncia di una donna, residente nel Messinese, madre di un'adolescente, che si era accorta della presenza sullo smartphone della figlia di diverse sessioni di chat effettuate con singoli utenti, con scambio di foto e video di minori nudi in pose erotiche.La donna ha consegnato spontaneamente il cellulare al personale della Polizia postale che ha acquisito, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) CATANIA (ITALPRESS) –della Polizia postale di Catania e Messinalaon-: sei le persone indagate per detenzione e divulgazione di pornografia minorile. Le indagini – coordinate dalla Procura di Messina e svolte sotto la direzione del Centro nazionale contrastoon-(Cncpo) del Servizio polizia postale e delle Comunicazioni – hanno preso il via dopo la denuncia di una donna, residente nel Messinese, madre di un'adolescente, che si era accorta della presenza sullo smartphone della figlia di diverse sessioni di chat effettuate con singoli utenti, con scambio di foto e video di minori nudi in pose erotiche.La donna ha consegnato spontaneamente il cellulare al personale della Polizia postale che ha acquisito, con ...

