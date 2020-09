Berrettini: "Sconfitta che brucia. Con il pubblico sarebbe stato diverso" (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA - Matteo Berrettini saluta gli Internazionali d'Italia a Roma, battuto ai quarti di finale dal norvegese Casper Ruud . Il tennista romano, a fine match, vive un misto di rimpianto e soddisfazione:... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA - Matteosaluta gli Internazionali d'Italia a Roma, battuto ai quarti di finale dal norvegese Casper Ruud . Il tennista romano, a fine match, vive un misto di rimpianto e soddisfazione:...

andrea_BGO : @Alenize82 Oggi ha trovato un super specialista da cui aveva già perso a RG e la sconfitta ci sta. Però io nel 2020… - franpiace : @Alenize82 Ma infatti è la sconfitta di Berrettini che deve far riflettere, mica quella di un 18enne al primo 1000 della propria vita - sportface2016 : #IBI20, le parole di Matteo #Berrettini dopo la sconfitta in tre set - Lizzie_B90 : #Berrettini perde un match e subito partono aspre critiche. Capisco la delusione, soprattutto per il modo in cui è… - GiusvaPulejo : Una sconfitta tremenda, di quelle che lasciano il segno. Al tiebreak del terzo set (avanti 5-3) #Berrettini cede il… -