Berrettini-Ruud in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) I quarti di finale degliBNL d’Italiaproporranno l’incontro tra Matteoe Casper, rispettivamente superiori a Stefano Travaglia e Marin Cilic nel turno precedente. L’azzurro classe ’96 è l’unico degli atleti italiani rimasti in gara nel Masters 1000 romano e tenerà di onorare l’impegno palesando il proprio talento. Il match andrà in scena, sabato 19 settembre, a partire dalle ore 12.00. Latelevisiva verrà offerta da Sky Sport (201 o 204), con Sky Go a fungere da supporto. In alternativa, Sportface.it pubblicherà aggiornamenti e approfondimenti in merito.