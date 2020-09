"Berlusconi? Dico solo una cosa". Altra vergogna di De Benedetti: ora si "spaccia" come un galantuomo (Di sabato 19 settembre 2020) Nella settimana del lancio di Domani, il nuovo quotidiano di cui è editore, Carlo De Benedetti si "concede" alla concorrenza: una lunga intervista al Corriere della Sera. Parla di tutto: politica, Giuseppe Conte, editoria, dei figli ai quali non interessano i giornali, di Donald Trump. E tra i vari temi, ovviamente, non poteva essere escluso Silvio Berlusconi. Si ricordano ancora, infatti, le vergognose parole dell'Ing dopo il ricovero per coronavirus del Cavaliere, che fu bollato come "imbroglione" e "nocivo per il Paese". Così, a sfregio, nel momento più difficile per il leader di Forza Italia. Ma quando gli chiedono del Cav, quando nell'intervista ricordano a De Benedetti le critiche che lo hanno colpito per quanto detto al festival di Doglani, ecco che l'Ing alza un muro: "Alt. Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Nella settimana del lancio di Domani, il nuovo quotidiano di cui è editore, Carlo Desi "concede" alla concorrenza: una lunga intervista al Corriere della Sera. Parla di tutto: politica, Giuseppe Conte, editoria, dei figli ai quali non interessano i giornali, di Donald Trump. E tra i vari temi, ovviamente, non poteva essere escluso Silvio. Si ricordano ancora, infatti, le vergognose parole dell'Ing dopo il ricovero per coronavirus del Cavaliere, che fu bollato"imbroglione" e "nocivo per il Paese". Così, a sfregio, nel momento più difficile per il leader di Forza Italia. Ma quando gli chiedono del Cav, quando nell'intervista ricordano a Dele critiche che lo hanno colpito per quanto detto al festival di Doglani, ecco che l'Ing alza un muro: "Alt. Di ...

rtl1025 : ?? 'È stata la prova più pericolosa della mia vita. Mi dico con soddisfazione 'anche questa volta te la sei scampata… - RenatoDL74 : @gjscco @fattoquotidiano Certo, come te se paghi le tasse. Dico se...a pensare al livello culturale della classe po… - fiordisale : RT @ghevinc: @SMaurizi Sarà pure opera dei pensatoi USA. Per me è il capolavoro di Verdini e Berlusconi. La più grande operazione di infil… - IacobellisT : Marco Rizzo (PC): 'Lo dico da comunista, Berlusconi fu fatto fuori perché parlava di gas con Putin'' - TommyBrain : Marco Rizzo (PC): 'Lo dico da comunista, Berlusconi fu fatto fuori perché parlava di gas con Putin'' -