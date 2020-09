Bellanova sfida Salvini e posta la foto su un trattore. Pioggia di commenti: ecco brava, vai a zappare… (Di sabato 19 settembre 2020) Noi siamo quelli del trattore, non delle ruspe. “Lavoriamo la terra non per distruggere, ma per seminare”. Questa la didascalia scelta da Teresa Bellanova. La ministra dell’Agricoltura ha infatti deciso di condividere coi suoi follower di Twitter una foto che la immortala sorridente a bordo di un trattore. La Bellanova era in visita presso l’azienda “Mare vivo” a Castro, in Salento. Gli utenti Twitter si scatenano Gli utenti Twitter si sono scatenati: “ecco brava, vai a zappare la terra”. “Gentile signora Bellanova ,le “ruspe”alle quale lei fa riferimento, distruggono il malaffare,i trattori sono spesso utilizzati per sfruttare i lavoratori”. “Omiodio …ma cosa state ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Noi siamo quelli del, non delle ruspe. “Lavoriamo la terra non per distruggere, ma per seminare”. Questa la didascalia scelta da Teresa. La ministra dell’Agricoltura ha infatti deciso di condividere coi suoi follower di Twitter unache la immortala sorridente a bordo di un. Laera in visita presso l’azienda “Mare vivo” a Castro, in Salento. Gli utenti Twitter si scatenano Gli utenti Twitter si sono scatenati: “, vai a zappare la terra”. “Gentile signora,le “ruspe”alle quale lei fa riferimento, distruggono il malaffare,i trattori sono spesso utilizzati per sfruttare i lavoratori”. “Omiodio …ma cosa state ...

