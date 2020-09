Bassetti: “Nuovo lockdown? Anacronistico, l’Italia non è in pericolo. Vi spiego perché” (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Un nuovo lockdown in Italia? Arrivare anche solo a pensarlo lontanamente “è Anacronistico”. Semmai “valutiamo caso per caso”, e comunque “non lo chiamerei così ma rinforzo delle misure di contenimento”. E’ quanto dichiarato oggi da Matteo Bassetti all’Adnkronos. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova smonta ancora una volta gli allarmismi dei catastrofisti, che negli ultimi giorni sono tornati ad evocare un’altra chiusura totale per via dell’aumento dei contagi. Secondo Bassetti invece il lockdown “di marzo-aprile non avverrà mai più”, perché “oggi l’Italia non è in pericolo”. Nessun ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 19 settembre 2020) Roma, 19 set – Un nuovoin Italia? Arrivare anche solo a pensarlo lontanamente “è”. Semmai “valutiamo caso per caso”, e comunque “non lo chiamerei così ma rinforzo delle misure di contenimento”. E’ quanto dichiarato oggi da Matteoall’Adnkronos. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova smonta ancora una volta gli allarmismi dei catastrofisti, che negli ultimi giorni sono tornati ad evocare un’altra chiusura totale per via dell’aumento dei contagi. Secondoinvece il“di marzo-aprile non avverrà mai più”, perché “oggi l’Italia non è in”. Nessun ...

