Barcellona, Koeman taglia anche Riqui Puig (Di sabato 19 settembre 2020) Il neo allenatore del Barcellona ha comunicato anche a Riqui Puig di non far parte del progetto Ronald Koeman, neo allenatore del Barcellona, continua a fare piazza pulita dei calciatori presenti in rosa. Dopo Luis Suarez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, il tecnico olandese, secondo quanto riportato da RAC 1, avrebbe comunicato anche a Riqui Puig di non far parte del progetto blaugrana. Il club catalano non vuole perdere un giovane talento e per questo motivo potrebbe decidere di cederlo in prestito. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Il neo allenatore delha comunicatodi non far parte del progetto Ronald, neo allenatore del, continua a fare piazza pulita dei calciatori presenti in rosa. Dopo Luis Suarez, Arturo Vidal e Ivan Rakitic, il tecnico olandese, secondo quanto riportato da RAC 1, avrebbe comunicatodi non far parte del progetto blaugrana. Il club catalano non vuole perdere un giovane talento e per questo motivo potrebbe decidere di cederlo in prestito. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Koeman riapre le porte del Barcellona a Suarez: 'Gli ho parlato, se resta sarà uno in più' ?? - FrancescoAmade1 : RT @Falso_Nueve_IT: Secondo quanto riportato in un'ultim'ora di @rac1/@vialliure, #Koeman avrebbe comunicato a Riqui #Puig di non considera… - loga93 : RT @silentcheckpod: ?? Il #Barcellona e Ronald #Koeman scaricano Riqui #Puig? ?? No problem, ce lo prendiamo noi. E vi riproponiamo la punt… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: ???Rivoluzione #Barcellona: Riqui #Puig il prossimo a dire addio? Scopri tutte le news su #CIP.?? - CalcioPillole : ???Rivoluzione #Barcellona: Riqui #Puig il prossimo a dire addio? Scopri tutte le news su #CIP.?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Koeman Barcellona, Koeman “taglia” anche la stellina Riqui Puig Calcio News 24 Barcellona, Suarez e Vidal non convocati per il Trofeo Gamper: c'è Pjanic

L'attaccante uruguaiano e il centrocampista cileno non sono stati chiamati per la sfida contro l'Elche dal tecnico Ronald Koeman. L'ex Juve è pronto a fare il suo esordio con la maglia blaugrana ...

Calciomercato Inter e Juventus, ufficiale: doppio segnale di Koeman

Il Barcellona scende in campo questa sera per il tradizionale trofeo ‘Gamper’: dalle convocazioni di Ronald Koeman arrivano due indizi importanti di calciomercato L’asse tra Barcellona e l’Italia è an ...

Calciomercato Inter, segnale ufficiale per Vidal | Conte festeggia

Arturo Vidal si avvicina sempre di più all’Inter: il centrocampista è oramai a un passo dall’approdo a Milano e si attende soltanto il via libera da parte della società nerazzurra. A bloccare la tratt ...

L'attaccante uruguaiano e il centrocampista cileno non sono stati chiamati per la sfida contro l'Elche dal tecnico Ronald Koeman. L'ex Juve è pronto a fare il suo esordio con la maglia blaugrana ...Il Barcellona scende in campo questa sera per il tradizionale trofeo ‘Gamper’: dalle convocazioni di Ronald Koeman arrivano due indizi importanti di calciomercato L’asse tra Barcellona e l’Italia è an ...Arturo Vidal si avvicina sempre di più all’Inter: il centrocampista è oramai a un passo dall’approdo a Milano e si attende soltanto il via libera da parte della società nerazzurra. A bloccare la tratt ...