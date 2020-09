Barcellona, caso Messi: convocato dall’Argentina, salterà tre match in Liga (Di sabato 19 settembre 2020) Lionel Messi è stato convocato dall’Argentina, al fine di partecipare ai match di qualificazione per i Mondiali del 2022. Il talento argentino è dunque chiamato a rendersi disponibile per gli appuntamenti fissati per fine settembre 2020, con la conseguenza di dover saltare tre match di Liga. Il Barcellona dovrà dunque fare a meno del proprio numero 10 in vista delle sfide contro Siviglia, Villareal e Celta Vigo, incontri tutt’altro che di facile lettura per Ronald Koeman. Rapporto ai minimi termini tra Messi e il club catalano, certamente la pesante assenza agli albori della Liga non influirà positivamente. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Lionelè statodall’Argentina, al fine di partecipare aidi qualificazione per i Mondiali del 2022. Il talento argentino è dunque chiamato a rendersi disponibile per gli appuntamenti fissati per fine settembre 2020, con la conseguenza di dover saltare tredi. Ildovrà dunque fare a meno del proprio numero 10 in vista delle sfide contro Siviglia, Villareal e Celta Vigo, incontri tutt’altro che di facile lettura per Ronald Koeman. Rapporto ai minimi termini trae il club catalano, certamente la pesante assenza agli albori dellanon influirà positivamente.

