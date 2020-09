Barbara Pedrotti in versione runner | c’è da restare a bocca aperta – FOTO

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Pedrotti

LaPresse

La quarta edizione del Grande Fratello è andata in onda nel 2004 ed è durato complessivamente 106 giorni. Condotto da Barbara D’Urso quest’edizione è stata vinta dalla concorrente Serena Garitta. La v ...La giornalista si affida a Marco Durante e lascia Arcobaleno TreA dare il proprio addio ad Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta, non c'è solo Lorella Cuccarini, anche Rita Dalla Chiesa non fa più ...Non solo Lorella Cuccarini, anche Rita Dalla Chiesa non fa più parte della squadra di artisti di Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta. L’ex conduttrice di Forum approda infatti a LaPresse, che – ...