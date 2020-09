Ballando con le Stelle | Milly Carlucci trionfa La Isoardi seduce Todaro con un tango

Leggi su dilei

(Di sabato 19 settembre 2020) “Ancora non ci credo dopo tutto quello che è successo”:ha aperto la prima puntata dicon lecarica e visibilmente emozionata dopo i problemi che hanno segnato la partenza di questa edizione. La conduttrice è apparsa entusiasta e raggiante: per la serata ha optato un look total white, con un top dalle maniche a sbuffo di tendenza, pantaloni dal taglio morbido e décolleté panna.ha scelto di portare i capelli sciolti e lisci, e un make up che ha valorizzato la sua bellezza, con uno smokey eyes e un gloss dal colore intenso. Ad arricchire il look orecchini e un bracciale turchesi, che hanno dato un tocco di colore all’outfit. La nuova stagione dello show di Rai 1 è andata in onda con ...