Baby 3 | trama | cast | anticipazioni serie tv Quando esce

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 19 settembre 2020) Il 16 settembre 2020 il catalogo di Netflix si è arricchito della nuova stagione di unatv italiana di successo: stiamo parlando di. Una brutta notizia per i fan: il terzo capitolo dello show sarà a tutti gli effetti l’ultimo e il pubblico dovrà prepararsi a dire addio ai suoi personaggi preferiti. L’ultimo ciclo di episodi avrà lo stesso format delle stagioni precedenti: 6 puntate in totale dalla durata variabile tra i 40 e i 50 minuti.Segui Termometro Politico su Google News Chiunque vorrà recuperare il titolo potrà tranquillamente accedervi collegandosi alla piattaforma streaming di Netflix. Ricordiamo inoltre che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito mediante il mese di prova gratuita: per poter usufruire dei ...