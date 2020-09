Avete mai visto la mamma di Myriam Catania? A 67 anni regista e sorella gemella di… [FOTO] (Di sabato 19 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip tra i vari concorrenti entrati nel corso della seconda serata, a varcare la soglia della porta rossa anche lei, Myriam Catania. È entrata nel migliore dei modi, ballando e salutando con entusiasmo il conduttore Alfonso Signorini, il quale le ha dato un grande in bocca al lupo direttamente dal led posto all’ingresso della casa. Nel suo discorso ha confessato di aver chiesto consiglio al suo ex marito Luca Argentero. Famoso e amato attore, dopo aver partecipato in una delle prime edizioni del ‘Grande Fratello. L’ex marito con il quale ha condiviso molti anni insieme, le avrebbe spiegato che è un’esperienza forte. Forse difficile sotto certi punti di vista, ma che potrebbe essere anche divertente. Quello che forse molti non sanno è che Myriam ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 19 settembre 2020) Nella casa del Grande Fratello Vip tra i vari concorrenti entrati nel corso della seconda serata, a varcare la soglia della porta rossa anche lei,. È entrata nel migliore dei modi, ballando e salutando con entusiasmo il conduttore Alfonso Signorini, il quale le ha dato un grande in bocca al lupo direttamente dal led posto all’ingresso della casa. Nel suo discorso ha confessato di aver chiesto consiglio al suo ex marito Luca Argentero. Famoso e amato attore, dopo aver partecipato in una delle prime edizioni del ‘Grande Fratello. L’ex marito con il quale ha condiviso moltiinsieme, le avrebbe spiegato che è un’esperienza forte. Forse difficile sotto certi punti di vista, ma che potrebbe essere anche divertente. Quello che forse molti non sanno è che...

ilpost : Ci avete mai riflettuto sulla particolarità della toponomastica di Roma? Dall'archivio, una raccolta dei nomi più b… - borghi_claudio : Pillole del Club notturno dell'arte. Ok, avete il vostro quadro da sogno. Adesso però dovete sapere che senza l'ill… - ARTEita : ???? ???? Avete mai provato a sfilare nelle vie di Roma il 2 Giugno avvolti nella bandiera europea? I ragazzi del… - Sapiosexualfor1 : RT @inadeguata: Avete mai visto un uomo guardare (se non in coppia) una commedia romantica? E indovinate perché ESATTO PATRIARCATO - Alessan23932244 : RT @salvatore1953: Berlusconi e Briatore, virus diversi, uno con poca carica virale l'altro molto più carico. Avete creduto a questa barze… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Il catamarano che non avete mai visto. Scopri il futuro delle barche Giornale della Vela Diego Lopez: «Godin è ottimo giocatore»

Diego Lopez si è raccontato in un’intervista ad un canale social. El Jefe ha parlato anche di Diego Godin e di calciomercato Diego Lopez sicuramente conosce benissimo Cagliari e il suo ambiente. Una v ...

I 5 momenti imperdibili della seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020

Venerdì 18 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020, con il cast del reality che si è formato definitivamente, eccetto la defezione all'ultimo minuto di Paolo Brosio, ...

Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario Balotelli: «La mia ragazza ti aspetta con le pistole»

Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario Balotelli : «La mia ragazza ti aspetta con le pistole». Nemmeno il tempo di pubblicare la notizia che Super Mario cambia le carte in tavola. L ...

Diego Lopez si è raccontato in un’intervista ad un canale social. El Jefe ha parlato anche di Diego Godin e di calciomercato Diego Lopez sicuramente conosce benissimo Cagliari e il suo ambiente. Una v ...Venerdì 18 settembre è andata in onda la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020, con il cast del reality che si è formato definitivamente, eccetto la defezione all'ultimo minuto di Paolo Brosio, ...Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario Balotelli : «La mia ragazza ti aspetta con le pistole». Nemmeno il tempo di pubblicare la notizia che Super Mario cambia le carte in tavola. L ...