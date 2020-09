Atalanta, ultras contro i mille tifosi allo stadio: “Un’altra cazzata. O tutti o nessuno” (Di sabato 19 settembre 2020) Gli ultras dell’Atalanta si schierano contro la riapertura parziale degli stadi per mille tifosi annunciata ieri dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ricordiamo che il primo ad aprire alla possibilità del ritorno parziale dei tifosi allo stadio in Serie A è stato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Tuttomercatoweb.com racconta che stamattina, nei pressi della Curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo, è apparso uno striscione firmato dai gruppi organizzati. Il messaggio è chiarissimo: “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra cazzata di un calcio malato. O tutti o nessuno”. I tifosi non hanno gradito la scelta di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 19 settembre 2020) Glidell’si schieranola riapertura parziale degli stadi perannunciata ieri dal ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Ricordiamo che il primo ad aprire alla possibilità del ritorno parziale deiin Serie A è stato il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Tuttomercatoweb.com racconta che stamattina, nei pressi della Curva Nord del Gewiss Stadium di Bergamo, è apparso uno striscione firmato dai gruppi organizzati. Il messaggio è chiarissimo: “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altradi un calcio malato. Oo nessuno”. Inon hanno gradito la scelta di ...

ATALANTA, ultras contrari alla RIAPERTURA PARZIALE DEGLI STADI: "TUTTI O NESSUNO"

"O tutti o nessuno": la protesta degli Ultras dell'Atalanta. Il comunicato della Curva Nord

Il campionato di Serie A 2020-21 è ormai alle porte, con l’obiettivo di riportare la gente allo stadio dopo l’emergenza Coronavirus. Per le partite si sta pensando di applicare un protocollo tanto par ...

L a stagione 2020/21 di Serie A ripartirà il prossimo weekend, anche se l’Atalanta di Gasperini godrà di un’ulteriore settimana di stop, prima di tornare ufficialmente in campo. Per i nerazzurri, sett ...

La Lazio inizierà il Campionato con una giornata di ritardo, ma i tifosi biancocelesti non rinunciano a salutare l’inizio della stagione nella tradizionale cornice di Ponte Milvio. L’Atalanta, prima a ...

