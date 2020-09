Atalanta, ultras contrari alla riapertura parziale degli stadi: “Tutti o nessuno” (Di sabato 19 settembre 2020) “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra c*****a di un calcio malato. O tutti o nessuno. Verrà determinato un ingresso parziale del pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: o tutti o nessuno. Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta la nostra curva, il nostro stadio, la nostra città. Non saremo parte di uno spettacolo desolante e di una gestione che tende a dividere invece di unire. All’Atalanta ci torneremo, ma tutti insieme“. Queste sono le considerazioni degli ultras dell’Atalanta, i quali hanno contestato la potenziale soluzione che porterebbe a una riapertura parziale degli stadi italiani. I componenti della ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Capienza ridotta e posto assegnato, un’altra c*****a di un calcio malato. O tutti o nessuno. Verrà determinato un ingressodel pubblico per le partite? A gran voce diciamo no grazie: o tutti o nessuno. Verrebbe a mancare totalmente quello spirito aggregativo e passionale che rappresenta la nostra curva, il nostroo, la nostra città. Non saremo parte di uno spettacolo desolante e di una gestione che tende a dividere invece di unire. All’ci torneremo, ma tutti insieme“. Queste sono le considerazionidell’, i quali hanno contestato la potenziale soluzione che porterebbe a unaitaliani. I componenti della ...

Il campionato di Serie A 2020-21 è ormai alle porte, con l’obiettivo di riportare la gente allo stadio dopo l’emergenza Coronavirus. Per le partite si sta pensando di applicare un protocollo tanto par ...

L a stagione 2020/21 di Serie A ripartirà il prossimo weekend, anche se l’Atalanta di Gasperini godrà di un’ulteriore settimana di stop, prima di tornare ufficialmente in campo. Per i nerazzurri, sett ...

La Lazio inizierà il Campionato con una giornata di ritardo, ma i tifosi biancocelesti non rinunciano a salutare l’inizio della stagione nella tradizionale cornice di Ponte Milvio. L’Atalanta, prima a ...

