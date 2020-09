Atalanta Lammers | l’olandese nelle prossime ore sarà a Bergamo

(Di sabato 19 settembre 2020), l’olandeseore sarà a. A breve l’ufficialità del nuovo attaccante di Gasperini Ore decisive per Sam. L’attaccante olandese – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – sarà aore per poter firmare l’accordo con i nerazzurri. Ormai è praticamente fatta: il giocatore svolgerà le visite mediche, poi firmerà il contratto che lo legherà alla società orobica. Il PSV – che ieri ha diramato un comunicato in merito – incasserà 9 milioni di euro più i relativi bonus. Leggi su Calcionews24.com

Sam Lammers quest'oggi non si è allenato con il PSV proprio per via di una trattativa ormai in fase avanzatissima. Il giocatore è stato autorizzato dal suo a parlare con l'Atalanta, l'operazione è in ...La cessione societaria del Parma e la prima giornata di Serie A. Oggi alle 18.00 apre la nuova stagione calcistica la sfida Fiorentina-Torino. Alle 20.30, invece, scende in campo la Roma contro il Ver ...A una settimana dall’esordio in campionato, l’Atalanta fa la messa a punto del motore che dovrà essere pronto anche per la Champions (1° ottobre il sorteggio, dal 20 le partite dei gironi). Intanto la ...