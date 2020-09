Antonio Catalani e Tove Villfor – Moderno – Ballando 2020 – VIDEO

(Di sabato 19 settembre 2020)(Holaf) ehanno le idee molto chiare per la prima puntata dicon le Stelle. Lui vuole vincere e non si accontenterà dei posti in fondo alla classifica. Per raggiungere l’obiettivo, userà tutta la sua conoscenza nello sport.puntano in alto e si vede fin dai primi istanti che le prove affrontate in questi mesi hanno permesso ad entrambi di creare una forte sintonia. Propongono un ballosulle note di Guerriero di Marco Mengonicon le Stelle– ...

Il giovane Antonio Maria Catalani è uno dei protagonisti scelti da Milly Carlucci per l’ultima edizione di Ballando con le Stelle che andrà in onda su Rai 1 a partire da oggi sabato 19 settembre: mode ...Samuel Peron è intervenuto in collegamento nel corso della prima puntata di Ballando con le stelle 2020. Il ballerino non è potuto tornare in sala prove perché in attesa del risultato del tampone. Per ...Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle c’è anche il modello e pittore Antonio Maria Catalani. Abbinato alla maestra Tove Villfor, il giovane è conosciuto principalmente con lo pseudonimo di Holaf ...