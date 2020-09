Antonio Catalani detto Holaf | chi è il pittore | età | amori | opere

Leggi su viagginews

(Di sabato 19 settembre 2020)Maria, in arte, è unaffermatissimo non solo in Italia ma anche all’estero. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le Stelle”, nel cast dei ballerini amatoriali, c’è ancheMaria, in arte, unmolto amato … L'articolo, chi è il: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com