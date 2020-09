Antonella Elia ripensa a lui | Tuffo nel passato: l’uomo mai dimenticato (Di sabato 19 settembre 2020) Attualmente opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip Antonella Elia si sta distinguendo in un ruolo che sembra calzarle a pennello. La showgirl che negli ultimi anni ha sgomitato prima di ritrovare il suo posto in tv ora ha la sua rivincita e dopo la partecipazione ad una serie di reality in cui si … L'articolo Antonella Elia ripensa a lui Tuffo nel passato: l’uomo mai dimenticato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) Attualmente opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vipsi sta distinguendo in un ruolo che sembra calzarle a pennello. La showgirl che negli ultimi anni ha sgomitato prima di ritrovare il suo posto in tv ora ha la sua rivincita e dopo la partecipazione ad una serie di reality in cui si … L'articoloa luinel: l’uomo maiproviene da www.meteoweek.com.

rosesgaia : no scusate ma a me ogni volta che vedo Antonella Elia viene nostalgia di lei contro Achille Lauro a Pechino ?? #GFVIP - voilaloves : RT @darveyfeels_: Antonella Elia è andata contro Stefania Orlando anche perché lei l’anno scorso era fortemente team Volpe e ora tra la Vol… - marsssscaffe : RT @lucesilverhawk: antonella elia: forse sparisci domani achille lauro: *è piaciuto talmente tanto a sanremo 2020 da aver fatto andare in… - marsssscaffe : RT @ulalala1969: quanta voglia di una lite tra achille lauro e antonella elia per ricordare i vecchi tempi #GFVIP - tsken_ : @nelnomedeltrash @Chicca_colors no.. errato: Antonella Elia! -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Stefania Orlando: "Al matrimonio mi hai invitata per i paparazzi?" Liberoquotidiano.it Grande Fratello VIP 2020 news ultim'ora: nuovi concorrenti, nomination

Il 14 settembre è partita la nuova edizione del GF Vip 2020 che ha riaperto i battenti dopo che l'ultima edizione si era chiusa in anticipato alla luce dell'emergenza Coronavirus e le disposizioni del ...

Grande Fratello VIP, Paolo Brosio in ospedale: “Non ci sarà”, cos’è successo

Paolo Brosio non entrerà, almeno per ora, nella casa del GF VIP: Alfonso Signorini ha fatto sapere che il conduttore televisivo è in ospedale per accertamenti. Paolo Brosio assente al GF VIP: il condu ...

Stefania Orlando massacrata in diretta | Nessuna pietà prima dell’entrata al GF Vip

Nella serata di ieri, 18 settembre 2020, la concorrente Stefania Orlando viene massacrata in diretta, ancor prima di varcare la porta rossa. Il benvenuto di Alfonso Signorini è davvero scintillante: “ ...

Il 14 settembre è partita la nuova edizione del GF Vip 2020 che ha riaperto i battenti dopo che l'ultima edizione si era chiusa in anticipato alla luce dell'emergenza Coronavirus e le disposizioni del ...Paolo Brosio non entrerà, almeno per ora, nella casa del GF VIP: Alfonso Signorini ha fatto sapere che il conduttore televisivo è in ospedale per accertamenti. Paolo Brosio assente al GF VIP: il condu ...Nella serata di ieri, 18 settembre 2020, la concorrente Stefania Orlando viene massacrata in diretta, ancor prima di varcare la porta rossa. Il benvenuto di Alfonso Signorini è davvero scintillante: “ ...