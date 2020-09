Antonella Elia contro Stefania Orlando: ”Dietro le quinte hai parlato male di me” (Di sabato 19 settembre 2020) È andata in onda ieri sera la seconda puntata della nuova edizione di Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. La Casa più famosa d’Italia è finalmente al completo, o quasi visto la mancanza di Paolo Brosio per accertamenti medici. Abbiamo visto pezzi da novanta entrare, tra loro anche Stefania Orlando, la conduttrice televisiva che da anni è amica dell’opinionista Antonella Elia. Proprio quest’ultima ha voluto chiarire alcuni punti che l’hanno infastidita, ma vediamo nel dettaglio. Antonella Elia contro Stefania Orlando Entusiasta di entrare finalmente così da incominciare la sua nuova avventura al fianco di tanti altri compagni, Stefania ha dovuto ... Leggi su giornal (Di sabato 19 settembre 2020) È andata in onda ieri sera la seconda puntata della nuova edizione di Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini. La Casa più famosa d’Italia è finalmente al completo, o quasi visto la mancanza di Paolo Brosio per accertamenti medici. Abbiamo visto pezzi da novanta entrare, tra loro anche, la conduttrice televisiva che da anni è amica dell’opinionista. Proprio quest’ultima ha voluto chiarire alcuni punti che l’hanno infastidita, ma vediamo nel dettaglio.Entusiasta di entrare finalmente così da incominciare la sua nuova avventura al fianco di tanti altri compagni,ha dovuto ...

